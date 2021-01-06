البيان الختامي للقمة الخليجية يعلن دعمه لحكومة الكاظمي ويؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن ومصر

2021/01/06 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كما شدد البيان الختامي لقمة العلا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة العراق وهويته العربية معلنا دعم دول الخليج الى حكومة مصطفى الكاظمي في تحقيق السيادة والامن والاستقرار.

ونقل البيان الختامي مساندة الخليج للعراق في مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون، ودعم خطوات تنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية العراق.

وأكّد البيان الختامي لقمة العلا على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر بما يصب في تعزيز تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

وشدد البيان على دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأوصى بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن، كما ثمن البيان دور مصر في مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية>

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