الصحة: لدينا تصور كامل عن التلوث الإشعاعي في البلاد

2021/01/06 | 12:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، إزالة الكثير من التلوثات الإشعاعية من مناطق البلاد، فيما أشارت إلى وجود تصور كامل عن خارطة انتشار التلوث الإشعاعي.وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي في تصريح صحفي، إن “التلوث الإشعاعي ناتج عن بقايا البرنامج النووي العراقي السلمي والمناطق التي استهدفت بأسلحة تحتوي على اليورانيوم في حرب الخليج الثانية”.وأشار إلى أن “التلوث الإشعاعي يشكل تحدياً كبيراً رغم وجود تصور كامل عن خارطة انتشاره والتنسيق مع الجهات المسؤولة لإزالته”.وبيّن الفلاحي أن “الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى تمكنت من إزالة الكثير من التلوثات الإشعاعية وبدعم حكومي”، لافتاً إلى أن هنالك مناطق لاتزال تشهد تلوثاً […]

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