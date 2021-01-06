في أميركا.. ترقب لنتائج انتخابات جورجيا لحسم السيطرة على مجلس الشيوخ

2021/01/06 | 12:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تسود أجواء من الترقب في الولايات المتحدة الاميركية منذ صباح اليوم الاربعاء، لنتائج انتخابات مهمة في ولاية جورجيا لحسم السيطرة على مجلس الشيوخ.

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