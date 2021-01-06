2021/01/06 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اكد مدرب فريق نفط الوسط بكرة القدم جمال علي، ان مواجهة اليوم أمام الصناعات الكهربائية، في ملعب الصناعة، لحساب الجولة 13 من الدوري، تعد مواجهة "رد الدين" لفريق الصناعات.

وقال علي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، إن "نفط الوسط سبق ان خسر في كأس العراق أمام الصناعات في ملعبه، وبالتالي لابد من رد الدين، بالإضافة إلى السعي للحفاظ على التوازن الفني في الجولات المتبقية من المرحلة الأولى للدوري".

وأشار علي إلى أن" الجهاز الفني شدد على ضرورة احترام جميع الفرق المنافسة دون النظر لرصيدها من النقاط أو تسلسلها في لائحة الدوري، لأن الفوارق قليلة بشكل كبير"، مبيناً ان "الفريق جاهز وخطوطه مكتملة والجانب المعنوي في أفضل حالاته، لكن ما يقلق هو أرضية الملعب، كون الفريق عانى منها في مباراة الكأس، ومع ذلك فان الجهاز التدريبي يسعى لمنح اللاعبين واجبات تتلائم مع طريقة الفريق المنافس وأرضية الملعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جمال علي: نسعى لرد الدين الى الصناعات الكهربائية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جمال علي: نسعى لرد الدين الى الصناعات الكهربائية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).