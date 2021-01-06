وزارة التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء ضمن قناة الاعتراضات

2021/01/06 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي، الأربعاء، نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء ضمن قناة الاعتراضات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان انه “تم اعلان نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء المتقدمين الى قناة الاعتراضات ضمن متعلقات القبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020”.

واضاف ان “النتائج المعلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمنت قبول 460 طالبا حسب فئات ذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء جرائم حزب البعث المنحل”.

وتابع أن “القبول شمل المتقدمين الى قناة الاعتراضات من الطلبة الذين لم يقدموا للقبول المركزي وكذلك الذين لم يظهر لهم قبول والمتقدمين الذين معدلاتهم أكثر من 75% وظهر قبولهم في أحد المعاهد”.

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