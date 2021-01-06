“ديربي” مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة

2021/01/06 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يستضيف مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء، جاره مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على إستاد أولد ترافورد.

وتخطى فريق مانشستر يونايتد إيفرتون بهدفين نظيفين، في ربع النهائي، فيما تغلب مانشستر سيتي على آرسنال 4-1.

وستحمل مباراة اليوم، بين قطبي مانشستر طابع الندية والقوة، خاصة وأن الفريقان يسيران بمستوى ثابت في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي، على حساب وولفرهامبتون بهدف نظيف، ثم أستون فيلا بنتيجة 2-1، على الترتيب بالجولتين 16 و17.

أما مانشستر سيتي، فحقق 3 انتصارات متتالية بآخر 3 جولات في “البريميرليغ”، على حساب ساوثهامبتون ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي على التوالي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة، خلفاً للمتصدر ليفربول صاحب الـ34 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

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