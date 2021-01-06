بايدن يختار مسؤولي ادارة اوباما للامن القومي بينهم اثنان شاركا في مفاوضات الاتفاق النووي

2021/01/06 | 12:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …اكد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ، الاربعاء، ان الرئيس المنتخب جو بايدن يتجه لاختيار المزيد من زملائه في ادارة اوباما السابقة لملء المناصب العليا في فريق الأمن القومي ، بما في ذلك مسؤولين سابقين شاركا في لعب دور حاسم في المفاوضات التي ادت الى الاتفاق النووي مع ايران عام 2015 .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ادارة بايدن تسعى لاستعادة الاتفاق النووي مع ايران، حيث يخطط بايدن لتسمية جون فينر نائبا لمستشار الأمن القومي ، وهو رئيس سابق لموظفي وزير الخارجية جون كيري ، وترشيح ويندي شيرمان لمنصب نائب وزير الخارجية ، والذي كان كبير مفاوضي جون كيري خلال المحادثات مع إيران”.واضاف أن ” بايدن يخطط ايضا لتعيين فكتوريا نولاند الدبلوماسية المهنية المتقاعدة والمسؤولة السابقة في وزارة الخارجية للشؤون الروسية في عهد اوباما ، والمعروفة بموقفها المتشدد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن المؤكد أن تعيينها سيثير غضب الرئيس الروسي”.وتابع التقرير ان ” التعيينات التي يجريها بايدن في الوقت الحالي توضح رغبته في العودة الى الاتفاق النووي مع ايران والذي توصلت اليه إدارة أوباما مع العديد من الدول الكبرى الأخرى.واشار التقرير الى أنه ” وبموجب الاتفاق ، وافقت طهران على قيود صارمة على برنامجها النووي لسنوات عديدة مقابل تخفيف العقوبات، لكن بعد انسحاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من الصفقة وفرضه للمزيد من العقوبات على الاقتصاد الإيراني ، اسهم في دفع ايران للعودة مجددا لتسريع برنامجها ردا على تلك العقوبات “.



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