خارجية البرلمان: العديد من السفراء يفتقرون للمؤهلات الدبلوماسية

2021/01/06 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..شكت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاربعاء، من أداء بعض السفراء الذين يشرفون على إدارة الممثليات في الخارج سوء الإدارة والتخطيط ، معتبرة ان ترشيح بعض السفراء من قبل الاحزاب لم يكن بمستوى تمثيل العراق دبلوماسيا.وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “لديها اعتراض حول اداء أغلب سفراء ممثليات الخارج ، مبينا أن طريقة ترشيح السفراء من قبل الاحزاب كان متعثرا”.وأضاف الموسوي، أن “هناك جملة من الملاحظات المتعلقة بعمل السفراء منها الفساد المالي والاداري وسوء الإدارة والتخطيط”، مشيرا إلى أن “العديد من السفراء يفتقرون الى المستوى المطلوب من المؤهلات الدبلوماسية والثقافية والسياسية التي تمكنهم لاداء دورهم كسفراء للعراق”.وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مختار الموسوي كشف في وقت سابق عن قرب حسم ملف تعيين السفراء داخل لجنة العلاقات الخارجية .



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