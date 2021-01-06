التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة من ’ذوي الشهداء’ ضمن قناة الاعتراضات

2021/01/06 | 12:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء المتقدمين الى قناة الاعتراضات ضمن متعلقات القبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر العبودي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون لثاني 2021)، إن "النتائج المعلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (اضغط هنا) تضمنت قبول 460 طالبا حسب فئات ذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وذوي شهداء جرائم حزب البعث المنحل".

وأضاف أن "القبول شمل المتقدمين الى قناة الاعتراضات من الطلبة الذين لم يقدموا للقبول المركزي وكذلك الذين لم يظهر لهم قبول والمتقدمين الذين معدلاتهم أكثر من 75% وظهر قبولهم في أحد المعاهد".

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