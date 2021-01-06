2021/01/06 | 12:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي، الاربعاء، بمئوية تأسيس الجيش العراقي، فيما أكد على ضرورة إكمال بناء قواتنا المسلحة وتطويرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي يهنئ بمئوية تأسيس الجيش: يجب إكمال بناء قواتنا المسلحة وتطويرها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي يهنئ بمئوية تأسيس الجيش: يجب إكمال بناء قواتنا المسلحة وتطويرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).