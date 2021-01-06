المرور توضح سبب القطوعات في أغلب مناطق بغداد

2021/01/06 | 12:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت مديرية المرور العامة، سبب القطوعات في أغلب مناق العاصمة بغداد منذ صباح اليوم الأربعاء.

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