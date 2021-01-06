في مطار البصرة.. القبض على مسافرة عراقية بجواز سفر سويدي مزيف

2021/01/06 | 12:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت هيأة المنافذ الحدودية، الاربعاء، من ضبط مسافرة عراقية بجواز سفر سويدي مزيف في مطار محافظة البصرة.وذكر إعلام هيأة المنافذ الحدودية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار البصرة الدولي تمكن من ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهما جوازات سفر سويدية يرومان السفر بهما عبر الخطوط الجوية القطرية”.واضاف البيان …

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