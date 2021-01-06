انطلاق عملية لتعقب خلايا داعش في “وديان حلوان” بديالى

2021/01/06 | 12:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر امني في ديالى، الاربعاء، بان قوات امنية مشتركة انطلقت في عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في وديان حلوان شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة انطلقت في عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش الارهابي في وديان منطقة حلوان قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) بعد استهداف نقطة مرابطة للجيش في ساعة متاخرة من مساء يوم امس ما اسفر عن استشهاد جندي واصابة اثنين بجروح حرجة”.واضاف المصدر،ان” العملية تهدف لتامين نقاط المرابطة والسيطرات عل طول طريق حلوان خاصة القريبة من الجسر ومنع اي موطى قدم لخلايا داعش في الوديان والتلال القريبة وتأمينها في العمق من اي تهديدات مباشرة”.وتعرضت نقاط الجيش في حلوان مؤخرا الى سلسلة هجمات من قبل داعش الارهابي ما ادى الى استشهاد واصابة العديد من افراد الجيش:انتهى 25 ف

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