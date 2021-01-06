الكشف عن حجم المشاريع الاستثمارية في كردستان خلال 2020

2021/01/06 | 12:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري اليوم الاربعاء ان حجم المشاريع الاستثمارية في الاقليم تخطت 12 مليار دولار امريكي خلال العام 2020.

وقال شكري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن مشاريع بأكثر من 12 مليار دولار قُدمت الى الهيئة خلال العام الماضي في أكثر من 500 مشروع.

واستطرد قائلا ان خطة حكومة الاقليم تنصب على تطوير القطاع الزراعي من خلال انشاء منطقة الصناعات الغذائية.

وتابع شكري بالقول ان التركيز خلال العام الحالي سيكون على القطاع الزراعي، و سنعلن قريبا عن 170 مشروعا بهذا القطاع مع وجود 1226 مشروعا اخر متنوعا في سبيل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية في الاقليم.

وزاد قائلا انه خلال العام 2020 تمكنا من معالجة العديد من المشاريع الاسكانية في الاقليم وخلال العام الحالي سيستأنف العمل بها بالاضافة الى هذا قمنا بتخفيض اجور الخدمات في المجمعات السكنية ليكون ملائما لمستوى معيشة المواطنين”.

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