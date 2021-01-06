نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء ضمن قناة الاعتراضات

2021/01/06 | 12:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، عن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء المتقدمين الى قناة الاعتراضات ضمن متعلقات القبول المركزي للعام الدراسي 2020/2021.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، في بيان، إن “النتائج المعلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمنت قبول 460 طالبا حسب فئات ذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي […]

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