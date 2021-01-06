ترقب لموقف بنس.. ماذا تعني المصادقة على فوز بايدن وما دور الكونغرس؟

2021/01/06 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصوت الكونغرس الأميركي، الأربعاء (الموافق السادس من يناير)، على المصادقة على انتخاب الرئيس جو بايدن، لكن على مشرعييه أولا بحث الاعتراضات على عدد الأصوات الانتخابية التي حصل عليها.

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