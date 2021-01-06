التحالف الدولي يهنئ الجيش العراقي

2021/01/06 | 12:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ التحالف الدولي في العراق لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، اليوم الأربعاء بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الجيش العراقي وذكر التحالف في بيان تابعته وكالة الانباء العراقية(واع)،انه “يهنئ الجيش العراقي بالاحتفال بعيد ميلاده المائة”،مشيرا الى انه”تم إنشاء الجيش العراقي في 6 كانون الثاني 1921، وما زال يواصل مسيرته كشريك رئيس في المعركة من أجل هزيمة داعش”.

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