الاقتصاد النيابية: حكومة الكاظمي متجهة نحو تجويع الشعب العراقي

2021/01/06 | 12:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداداكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الاربعاء ، ان الشعب العراقي لم يعد يتحمل أوجه التقصير الحكومي، فيما اتهمت الحكومة بأنها متجهة نحو تجويع الشعب العراقي.وقالت جودت في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لم يبق امام الحكومة سوى الاسراع في تعزيز مفردات البطاقة التموينية خشية من غضب الفقراء”، مبينة أن “هناك ضغطا غير مسبوق على كاهل المواطنين الفقراء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية الأخرى”.وأضافت أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تقدمت بعدة مقترحات لتخفيف نسبة الفقر وتأمين مفردات البطاقة التموينية الا أن الحكومة لم تتخذ بنظر الاعتبار بمقترحات اللجنة”، مؤكدة أن “خطوات الحكومة دليل على أنها متجهة نحو تجويع الشعب العراقي”.وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت في وقت سابق، عن وجود 321 ألف درجة وظيفية”مبهمة” في قانون موازنة العام الحالي، مؤكدة أن البرلمان سيتقصى عنها، فيما شددت على ضرورة إعادة النظر بالموازنة.



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