تأجيل حفل توزيع جوائز غرامي بسبب كورونا

2021/01/06 | 12:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منظمو حفل توزيع جوائز "غرامي" المقرر إقامته في 31 يناير الحالي إنه سيؤجل إلى مارس المقبل بسبب تفشي فايروس كورونا في لوس أنجلوس.

وأعلنت ريكوردينغ أكاديمي ومحطة سي بي أس في بيان مشترك أن الحفل الذي يقدم أرفع الجوائز في مجال الموسيقى قد تأجل بعد محادثات مع خبراء الصحة والموسيقيين.

وقال البيان "بعد محادثات مدروسة مع خبراء الصحة، قمنا بتغيير موعد حفل توزيع جوائز غرامي السنوي الثالث والستين ليكون يوم الأحد 14 مارس 2021".

وتسلم جوائز غرامي أكاديمية التسجيلات الموسيقية، وتعد واحدة من أهم الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يتم تكريم أفضل الأعمال الفنية الموسيقية والغنائية العالمية، والتي توزع على 84 فئة تضم مختلف أنواع الموسيقى.

PUKmedia / وكالات

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