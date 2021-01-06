2021/01/06 | 12:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، المبعوث السابق إلى سوريا، بريت ماكغورك رئيسا لمكتب MENA في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن القومي.

ماكغورك كان يشغل منصب الموفد الامريكي للتحالف الدولي ضد داعش قبل ان يستقيل في كانون الأول 2018.

وكان ماكغورك قد استقال حتجاجاً على قرار الرئيس ترامب بالانسحاب من سوريا ووصف القرار بخيانة الكورد.

وكان من أشد المعارضين للغزو التركي على مناطق في شمال شرق سوريا.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريت ماكغورك يعود للبيت الابيض) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريت ماكغورك يعود للبيت الابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).