وزير الطاقة الإيراني: المستحقات المالية المترتبة على العراق تعادل نحو شهرين من التصدير

2021/01/06 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان، إن المستحقات المالية المترتبة عن توريد الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين من التصدير.

وأكد وزير الطاقة امتلاك إيران لعقدين فيما يخص النقد الأجنبي للكهرباء والغاز مع العراق، حيث تقوم طهران منذ عام الفين وأربعة بتصدير الكهرباء الى العراق ويتم سداد المستحقات مباشرة أو دفعها للجهات المطالبة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التراكم يكمن في مستحقات صادرات الغاز الايراني الى العراق وهي تتكون من قسمين، الاول مودعة بحساب الشركة الوطنية للغاز لدى المصرف التجاري العراقي والثاني لم تقم وزارة الكهرباء العراقية بدفعها.

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