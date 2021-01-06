2021/01/06 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية بقاء الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة والوطن لا أداة بيد الاستبداد والدكتاتورية.

وقال صالح في كلمة بمناسبة مئوية تأسيس الجيش العراقي إن قوة وهيبة الجيش وتطوير صنوفه تمثل قوة وهيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها، وان الانتصارات المتحققة على يد الجيش تستوجب مواصلة الجهود للمحافظة عليها وهذا لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز التكاتف بين مكونات الشعب والحفاظ على الامن والاسبرهم-صالحتقرار كونه مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون كونه الأرضية نحو إكمال الاستحقاقات الأخرى في بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يؤكد أهمية بقاء الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يؤكد أهمية بقاء الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).