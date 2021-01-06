نائب يتحدى الكاظمي: لا تعلم ما يجري بالقواعد الأميركية ولاتسطيع دخولها الا باذنهم

2021/01/06 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..تحدى النائب عن تحالف الفتح حامد ياسين , الأربعاء , القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اذا كان على علم ودراية بما يدور ويجري داخل القواعد الامريكية , مؤكدا انه لايستطيع دخول أي قاعدة أمريكية الا باذن مسبق من الامريكان .وقال ياسين في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الاتفاق بين العراق وامريكا بشأن تواجد القواعد العسكرية الامريكية ينص على ان تكون تحت اشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة وان تحريك قطعاتها او اجراء أي تغيير يجب ان يكون بعلم وبموافقة القائد العام , الا ان ذلك لم يحصل”، مؤكدا بالقول: “اتحدى الكاظمي ان يكون لديه علم او دراية بما يجري داخل تلك القواعد”.وأضاف ان “الامر وصل في ذلك الى ان القائد العام للقوات المسلحة لايستطيع زيارة تلك القواعد الا باذن مسبق من قبل الامريكان”.وأشار ياسين الى ان “البرلمان طالب مرارا وتكرارا بتزويده باحصائية كاملة ودقيقة لعدد القوات المتواجدة في القاعدة ونوع الأسلحة فيها الا ان ذلك تم تجاهله بسبب عدم تمكن الكاظمي من الحصول على تلك المعلومات” .



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