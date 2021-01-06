القبض على قيادي بداعش في بغداد

2021/01/06 | 12:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وكالة الاستخبارات القبض على مايسمى مفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد بعملية استخباراتية في بغداد.

وذكرت الاستخبارات في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأربعاء ، أن " مفارزها بقسم استخبارات الدورة التابع لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة ببغداد المطلوب وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل بمايسمى قاطع الفرات في بمحافظة الانبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحافظة قبل عمليات التحرير ونزح مع العوائل النازحة الى محافظة بغداد للتخفي عن انظار القوات الأمنية ".

وأوضحت أن" أحد أشقائه إرهابي قتل اثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الأنبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة"، مبينة انه تم تدوين اقواله بالاعتراف وايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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