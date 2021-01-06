الاستخبارات تلقي القبض على مايسمى مفتي داعش في بغداد

2021/01/06 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على مايسمى مفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد بعملية استخباراتية في محافظة بغداد.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الدورة ببغداد المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي عمل بمايسمى قاطع الفرات في […]

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