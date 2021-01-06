​الجيش العراقي يقيم استعراضا وسط بغداد (صور)

2021/01/06 | 12:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي انطلقت في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد، الاربعاء، فعاليات استعراض عسكري كبير بمشاركة عدد من الوحدات وصنوف القوات المسلحة.

واكد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في كلمة بالمناسبة، اليوم (6 كانون الثاني 2021)، انه "لن يسمح بـ"اختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت ولن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم".

واضاف، أن "الأيام المقبلة ستشهد اكتمال انسحاب أكثر من نصف القوات الأميركية، شدد على أن العراق".

وقد تأسس الجيش العراقي عام 1921، بتشكيل فوج موسى الكاظم واتخذت قيادة القوة المسلحة مقرها العام في بغداد، وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدني بول بريمر، قرارا بحل الجيش العراقي فأعيد تشكيله وتسليحه من جديد.

ا.ح

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