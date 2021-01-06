الشبكي: على البرلمان عدم السكوت على تسويف تحقيقات جريمة المطار

2021/01/06 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دعا النائب عن تحالف الفتح عباس الشبكي، الاربعاء، البرلمان الى اتخاذ موقف حازم تجاه تسويف الحكومي بشان التحقيق باغتيال قادة النصر في بغداد، فيما بين ان رئيس الوزراء مطالب بمحاسبة مستشاريه بخصوص تصريحه الاخير.وقال الشبكي في تصريح لـ /المعلومة/ انه “يجب على مجلس النواب أن يكون له موقف بشأن التحقيقات الخاصة بحادثة اغتيال القادة الشهداء قرب مطار بغداد الدولي ومحاسبة الحكومة بتسويف القضية”.واضاف ان “ممارسة الضغوط امر وارد في البلاد في العديد من القضايا وخاصة الأمور الأمنية وهذا ما يجري حاليا في خصوص اكمال التحقيق بشان اغتيال قادة النصر”.من جانب آخر لفت الشبكي إلى أن “تصريح مستشار رئيس الوزراء ليس في محله وعلى الكاظمي محاسبته واقالته فورا كونه يضر بالسياسية العراقية الخارجية”.انتهى/ 25د

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