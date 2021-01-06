2021/01/06 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..طالبت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي , الأربعاء , القوى السياسية بعدم التدخل بعمل المؤسسه العسكرية التي تتمثل بالجيش العراقي وذلك من خلال ابعاد المحاصصة في المناصب , مشيرة ان كل جيوش العالم تخضع للمهنية والكفائة في تبوؤ المناصب القيادية في جيوشها .وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، ان ” الجيش العراقي ليس ملكا او أداة بيد القوى السياسية وانما هو أداة بيد الشعب العراقي لكونه حامي البلاد من كل الاخطار الخارجية وعليه ان يكون مؤسسة مستقلة ترعى مصالح امن البلاد وان لاتتدخل فيه السياسة كما ورد ذلك في الدستور ” .وأضافت ان ” ابعاد الجيش عن الخلافات السياسية الداخلية سينتج لنا دولة قوية ذات سيادة”، مطالبة القوى السياسية بـ”ابعاد الجيش عن المحاصصة أيا كانت واعتماد المهنية في اسناد المناصب القيادية كما هو علية في جيوش العالم التي تخضع للمهنية والكفائة في تبوؤ المناصب القيادية في جيوشها”.ويحتفل الجيش العراقي، اليوم الأربعاء 6 / كانون الثاني / 2021 بمرور 100 على تأسيسه بالتزامن مع تأسيس الدولة العراقية عام 1921 من القرن المنصرم.



انتهى/25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مئوية تأسيسه.. مطالبات نيابية بابعاد المحاصصة عن الجيش واعتماد المهنية بمناصبه) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مئوية تأسيسه.. مطالبات نيابية بابعاد المحاصصة عن الجيش واعتماد المهنية بمناصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).