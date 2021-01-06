2021/01/06 | 13:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع الأسهم الأوروبية مع انتعاش آمال التحفيز المالي الأمريكي

سجلت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، ارتفاعا مع ترقب المستثمرين فوز الديمقراطيين في انتخابات الإعادة المهمة في جورجيا على معقدين بمجلس الشيوخ الأمريكي مما قد يقود لتحفيز مالي أكبر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، 0.4 بالمئة، بينما تقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، 0.8 بالمئة، والمؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة.

وارتفعت أسهم بي.بي ورويال داتش شل وتوتال مع صعود أسعار النفط لتسجل أعلى مستوى منذ شباط من العام 2020، بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج أكثر مما هو متوقع في اجتماع من منتجين حلفاء لها.

وتقدمت البنوك 2.5 بالمئة بينما صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة السيارات والتأمين أكثر من واحد في المئة.

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