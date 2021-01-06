إيران تعتزم بيع 2.3 مليون برميل نفط ومكثفات يوميا

2021/01/06 | 13:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..جدد الرئيس الايراني حسن روحاني، الأربعاء، تأكيده على عزم الحكومة بيع 2.3 مليون برميل من النفط والخام ومكثفات الغاز في السنة المالية القادمة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2021.وقال روحاني في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة الايرانية أعلنت عبر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة عزمها بيع 2.3 مليون برميل نفط ومكثفات يوميا وهذا قرارها وتمتلك قدرة ترجمته على أرض الواقع.ونوه الى أن الحكومة حدد السعر الرسمي للدولار عند 115 الف ريال في مشروع الموازنة العامة.من جهة ثانية بيّن أن الاقتصاد الايراني ورغم الحرب الاقتصادية المفروضة وجائحة كورونا سجل نموا في النصف الاول من السنة المالية الجارية فترة 20 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2020 ,وتعد من الدول القلائل التي حققت النمو رغم الجائحة.



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