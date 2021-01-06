هولندا تبدأ تطعيم مواطنيها ضد كورونا

2021/01/06 | 13:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بدأت هولندا، اليوم الأربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بلقاح “فايزر بايونتيك”، بمشاركة وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ، في مدينة فيجيل في جنوبي البلاد، الواقعة في مقاطعة شمال برابانت.وقالت الوكالة الإخبارية الهولندية دي تيلغراف، عبر موقعها الإلكتروني، “باشرت حملت اللقاحات ضد فيروس كورونا في بلادنا اليوم، وذلك قبل يومين […]

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