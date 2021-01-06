سمير كاظم يقود الديوانية اليوم امام الزوراء

2021/01/06 | 13:08 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد نائب رئيس نادي القوة الجوية سابقاً ومدرب نادي الديوانية الكابتن سمير كاظم اليوم الاربعاء لقيادة فريق الديوانية في مباراته امام الزوراء خلفاً للمستقيل قصير منير.

وقال كاظم عقب توليه مهمة تدريب الديوانية : ساقود بقيادة الفريق امام الزوراء متمنياً تحقيق النتيجة الايجابية التي من شأنها ان تكون الانطلاقة الافضل واشكر جميع المدربين الذين سبقوني لعملهم المتميز.

واضاف : وضعت ضمن شروط التعاقد ان لا يكون للطرف الاول ( ادارة النادي ) حق الاقالة كما حدث في وقت سابق ومواصلة تواجدي حتى نهاية الموسم.

واختتم حديثه : سوف اقدم استقالتي صباح اليوم من منصبي كنائب لرئيس الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية، سيما وانني صرحت في اكثر من مناسبة ان رغبتي في التدريب وترك الادارة.

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