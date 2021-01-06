الصين تبرر عرقلة عمل بعثة الصحة العالمية للتحقيق في مصدر الفيروس: ليس مسألة تأشيرة

2021/01/06 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بكين اليوم الأربعاء أن التأخر في إعطاء الضوء الأخضر لبعثة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس كورونا "ليست مجرد مسألة تأشيرة".

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