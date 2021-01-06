اعتقال مايسمى مفتي داعش في بغداد

2021/01/06 | 13:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الاربعاء، مايسمى مفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد بعملية استخباراتية في بغداد.

وذكرت الوكالة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتدقيق موقف النازحين لمحافظة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات الدورة التابع لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الدورة ببغداد المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية".

واضاف البيان: أن "الارهابي عمل في قاطع الفرات في محافظة الانبار بمنصب ما يسمى مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة عصابات داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير ونزح مع العوائل النازحة الى محافظة بغداد للتخفي عن انظار القوات الامنية، فضلاً عن ان احد اشقائه ارهابي قتل اثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الانبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة".

واكد تدوين اقواله بالاعتراف وايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

PUKmedia عن اعلام الوكالة

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