برلمان كوردستان يمنح الثقة لكمال اتروشي

2021/01/06 | 13:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح برلمان كوردستان يوم الاربعاء، الثقة لكمال اتروشي لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان.

وصوت البرلمان "81 صوتا"، خلال جلسته الاستثنائية، لمرشح مسرور بارزاني رئيس حكومة الاقليم، كمال اتروشي لمنصب وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان.

وكانت هيئة رئاسة برلمان كوردستان قد قالت في بيان لها ان برنامج عمل الجلسة الاستثنائية رقم 1 للسنة الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان كوردستان ستكون على فقرتين.

واضافت: ان الفقرة الاولى ستكون التصويت على منح الثقة لكمال عبدالحميد عبدالرحمن لتسلم منصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 لقانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل.

وتابع البيان: ان الفقرة الثانية في الجلسة الاستثنائية ستكون التصويت على مشروع قانون بيع وتاجير ممتلكات الدولة في اقليم كوردستان وفقا لاحكمام المواد (90، 91، 93، 96، 97) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

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