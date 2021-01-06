عملية استخبارية تطيح بـ”مفتي داعشي” جنوبي بغداد

2021/01/06 | 13:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، عن القاء القبض على ما يسمى بمفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد بعملية استخباراتية جنوبي العاصمة بغداد.وذكر بيان للوكالة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتدقيق موقف النازحين لمحافظة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات الدورة التابع لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الدورة ببغداد المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية”.وأضاف البيان، أن “الإرهابي عمل بمايسمى قاطع الفرات في بمحافظة الانبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة عصابات داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير ونزح مع العوائل النازحة الى محافظة بغداد للتخفي عن انظار القوات الامنية ، فضلاً عن ان احد اشقائه ارهابي قتل اثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الانبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة”.وتابع، أنه “تم تدوين اقواله بالاعتراف وايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.



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