العبادي: العراق يتعرض لخطر وجودي وعلى الجيش التدخل

2021/01/06 | 13:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الأربعاء، من أن العراق يتعرض الى خطر وجودي تهدد وحدته وسيادته وأمنه، داعيا الجيش العراقي الى حماية الدولة والدفاع عن وجودها وكرامتها وقوتها.وقال العبادي في بيان بمناسبة عيد الجيش وتلقت /المعلومة/، نسخة منه، “بهذه الذكرى، أحيي هذا الجيش، الذي قاتلت معه، وخبرت بأسه وتضحياته في معارك الشرف والكرامة ضد الإرهاب الداعشي مع كل المقاتلين الأبطال، وحررنا معاً الأرض والإنسان، ووحدنا الوطن وإستعدنا السيادة ..



أحيي وطنية هذا الجيش وبطولاته، وأترحم على شهدائه، وأفتخر بتقبيل جبين جرحاه”.وخاطب العبادي الجيش قائلا: “أيها الجيش الباسل: يمر العراق اليوم بأخطر تحدياته، فوحدته وأمنه وسيادته بخطر وجودي، ومطلوب من الجيش كقوة وطنية نظامية أن تحمي الدولة وتدافع عن وجودها وكرامتها وقوتها”.وتابع: “أدعوك -أيها الجيش وكما عهدتك- أن تبقى سوراً للوطن وليس سوراً لطائفة أو حزب أو حاكم، أنت حارس شرعية الدولة، وحامي أسوار القانون والسيادة، قوة الدولة بوحدتك ووطنيتك وإلتصاقك بآمال الشعب وأهداف الدولة لننتصر في هذا التحدي كما إنتصرنا في السابق”.



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