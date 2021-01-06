العمل العراقية تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية في دفعتها الأولى لعام 2021

2021/01/06 | 13:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، عادل الركابي، عن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر يناير/ كانون الثاني كأولى دفعات عام 2021م، لأكثر من 1.3 مليون أسرة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان.وقال الركابي، بحسب بيان لوزارة العمل …

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