سلاح البحرية الأميركية: حاملة الطائرات “نيميتز” دخلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس بالمنامة في البحرين

2021/01/06 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

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1المتحدثة باسم سلاح البحرية الأميركية في القيادة الوسطى “سانتكوم”، كوماندر ريبيكا ريباريتش، إن حاملة الطائرات “يو أس أس نيميتز” ومجموعاتها الضاربة دخلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس، ومقرّه المنامة في البحرين.

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