توتنهام يقترب من معانقة أول لقب بفوزه على برينتفورد

2021/01/06 | 13:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ سيف معتز محي

تأهل توتنهام هوتسبير لنهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد فوزه على جاره اللندني برينتفورد الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بهدفين دون رد.

وكان برينتفورد نداً قوياً للسبيرز، وكاد ان يسجل التعادل في محاولات كثيرة بعد ان تقدم توتنهام بهدف عن طريق لاعبه الفرنسي موسى سيسكو في الدقيقة ١٢ من عمر اللقاء.

تقنية الفديو “الفار” حرمت برينتفورد من تسجيل هدف التعادل بعد اعلان وجود حالة تسلل على مهاجم الفريق.

وفي الدقيقة 70 سجل اللاعب الكوري سون هيونج مين هدفاً رائعاً ضمن فريقه التأهل لنهائي ويمبلي المرتقب.

وشهدت الدقيقة 84 من اللقاء طرد الحكم لاعب برينتفورد جوش داسيلفا بعد تدخلٍ عنيف على نجم السبيرز بيير هويبرج الذي اضطر لمُغادرة الملعب تأثراً بإصابته.

وسيلتقي توتنهام في نهائي البطولة الفائز من مُواجهة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في ديربي المدينة الذي سيُحدد

الطرف الثاني من النهائي، وتُقام المُباراة اليوم على أرض ملعب أولد ترافورد.

ومن المقرر أن يُقام النهائي على أرض ملعب ويمبلي يوم 25 نيسان من هذا العام.

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