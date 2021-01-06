برلمان كردستان يصوت على الاتروشي وزيراً للموارد الطبيعية والثروات

2021/01/06 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

صوت برلمان إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (6 كانون الثاني 2021) على تعيين (كمال أتروشي) مرشح حكومة إقليم كردستان لشغل منصب وزير الموارد الطبيعية.

وقد صوت 81 برلمانياً لصالح اختيار أتروشي للمنصب الوزاري، ثم أدى اليمين القانونية أمام البرلمان، ليشغل المنصب الذي ظل شاغراً منذ تشكيل الكابينة الحكومية.

وعمل الاتروشي منذ تموز 2019 مستشاراً لرئيس وزراء إقليم كردستان لشؤون الطاقة، كمل عمل منذ تشرين الثاني 2017 نائباً لرئيس شركة كويتية متخصصة في قطاع النفط والغاز.

وشغل الاتروشي منصب مستشار أعلى لشركة توتال المتخصصة في النفط والطاقة، خلال الفترة (نيسان 2014 – أيار 2015).

وعمل خلال الفترة (آب 2012 – نيسان 2014) مستشاراً في شركة KUFPEC النفطية الكويتية.

نال شهادة دكتوراه في الفيزياء الجيولوجية من جامعة بوردو الفرنسية في العام 1991.

عمل خلال الفترة (1991 – 1994) كباحث في معهد بتروليوم الفرنسي، ونال شهادة بكالوريوس في الفيزياء الجيولوجية والزلازل من جامعة بغداد في العام 1975.

وكان كمال أتروشي قد صرح، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، انه سيحاول إعادة هيكلة الوزارة وفق المعايير الدولية.

وذكر أتروشي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أننا، "سنحاول تطوير وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان خلال مدة قصيرة وسنعمل على ذلك، مشيراً، سنسخر كل خبراتنا في مجال النفط والغاز لخدمة مواطني شعبنا".

وأضاف، "نعمل على إعادة هيكلة الوزارة وفق المعايير الدولية، وكذلك افساح المجال امام الشباب من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال هندسة النفط للعمل في الوزارة، لكي نتمكن بجهود الجميع من تطوير هذا القطاع الحيوي في إقليم كردستان".

وعبر عن أمله "في العمل مع جميع الأطراف السياسية بروحية الفريق الواحد حيث ان هذا العمل بحاجة الى جهد وعمل جماعي لذا فعلى كل الأطراف مساعدتنا ودعمنا في ذلك وخدمة شعب كردستان لكي نتمكن من تحقيق انجاز وعمل جيد".

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