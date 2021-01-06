بعد استلامه مهمة تدريب الديوانية.. سمير كاظم ممنوع من الوقوف مع الفريق في لقاء الزوراء

2021/01/06 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أكد مصدر من داخل نادي القوة الجوية، اليوم الاربعاء (6 كانون الثاني 2020 )، أن نائب رئيس الهيأة الادارية لنادي الجوية سمير كاظم تمنعه لوائح الهيأة التطبيعية من الوقوف في المنطقة الفنية لفريق الديوانية قبل تقديم استقالته من منصبه في ادارة الجوية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سمير كاظم مدرب فريق الديوانية بكرة القدم ممنوع من الوقوف اليوم مع الديوانية في لقاء الزوراء عند الساعة الرابعة والربع على ملعب الشعب الدولي حيث ما زال كاظم مستمراً في منصبه كنائب لرئيس الهيأة الادارية للجوية".

واضاف، "ومن المؤمل أن يقدم سمير كاظم اليوم الاربعاء وبعد مباراة الزوراء الاستقالة من منصبه في إدارة الجوية، وبعدها تجيز له اللوائح المباشرة مع الديوانية وقيادة الفريق من الجولة (14) بدوري الكرة الممتاز".

ويعد سمير كاظم رابع مدرب يقود فريق الديوانية، بعد حازم صالح وسعد حافظ وقصي منير الذي قدم استقالته أمس الثلاثاء.

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