توضيح نيابي بشأن احتمال تأثر رواتب الموظفين بسبب تأخير إقرار الموازنة

2021/01/06 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم الأربعاء (06 كانون الثاني 2021)، أن تأخير إقرار مشروع قانون موازنة لعام 2021، لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين للأشهر المقبلة.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية، ستعمل على مبدأ 12/1 في الصرفيات المالية، حتى تمشي أمور الدولة بصرف رواتب الموظفين، وكذلك الصرفيات الضرورية الاخرى اليومية او الشهرية".

وبيّن، أن "مجلس النواب سيبذل كل جهده من أجل عدم تأخير إقرار الموازنة، لكن المشروع بحاجة إلى دراسة وتدقيق من أجل إجراء تعديلات وإضافات عليه، وهذا يتطلب وقتاً"، مشيراً إلى أنه "من الممكن إقرار الموازنة بعد 40 يوماً أو أكثر أو أقل من ذلك بقليل".

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أعلن، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، تمديد الفصل التشريعي البرلماني الحالي لمدة شهر واحد، وذلك بعد وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة".

وأضاف، أن من ضمن المشاريع الواجب إكمالها، "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب".

بعد ذلك، قال النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئاسة المجلس واستناداً إلى المادة 58/ثانياً من الدستور العراقي أعلنت تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي 30 يوماً اعتباراً من 3 كانون الثاني 2021 وحتى 3 شباط 2021، وذلك لإنجاز عدد من القوانين المهمة من بينها قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021".

وأشار إلى أن "الإجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الاتحادية قد تستغرق من 20 - 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل".

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