برهم صالح يهنئ امير قطر بانتهاء “الأزمة الخليجية”

2021/01/06 | 13:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهنأ رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة انتهاء الأزمة الخليجية، وعودة العلاقات بين بلدان الخليج.وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن “الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تلقى اتصالاهاتفيا مساء الثلاثاء، من أخيه الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراقالشقيقة”.وأضافت، أن الرئيس صالح، “أعرب …

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