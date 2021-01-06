الحكيم: ندعو لجعل الجيش في أتم جهوزية

2021/01/06 | 13:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهنأ رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الاربعاء، بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، فيما دعا الى جعله في أتم الجهوزية ماديا ومعنويا ولوجستيا.وقال الحكيم في بيان صحفي وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “في مئوية تأسيسه الخالدة تتجسد أمامنا سيرة جيشنا العراقي الباسل المفعمة بعبق تضحيات ضباطه وجنوده الغيارى الذين سطروا الملاحم نصرة للأمة …

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