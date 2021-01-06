محافظ ديالى يمنح مدير جلولاء اجازة ويكلف بديلا عنه

2021/01/06 | 13:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاربعاء، بأن المحافظ مثنى التميمي منح مدير ناحية جلولاء اجازة لمدة 4 اشهر لاسباب قضائية.وقال المصدر، إن “محافظ ديالى منح ناحية مدير جلولاء يعقوب يوسف اللهيبي اجازة لمدة 4 اشهر وبراتب كامل بسبب وجود دعاوى قضائية ضده بتهم مختلفة”.واضاف أن “المحافظ كلف قائممقام خانقين دلير حسن سايه …

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