2021/01/06 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على مايسمى مفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد بعملية استخباراتية جنوبي بغداد".وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ انه من خلال متابعة وتدقيق موقف النازحين لمحافظة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الدورة ببغداد المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية الذي عمل بمايسمى قاطع الفرات في بمحافظة الانبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة عصابات داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير ونزح مع العوائل النازحة الى محافظة بغداد للتخفي عن انظار القوات الامنية ، فضلاً عن ان احد اشقائه ارهابي قتل اثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الانبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة./انتهى9

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