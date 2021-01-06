بالصور.. فعّاليات الاستعراض العسكري في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي

2021/01/06 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ صورا من الاستعراض العسكري للجيش العراقي بمناسبة الذكرى السنوية المائة لتأسيسه الذي اقيم صباح اليوم في ساحة الاحتفالات الكبرى وسط بغداد "./انتهى9

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