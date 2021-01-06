2021/01/06 | 13:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ في ظل الوضع المالي المقلق لبرشلونة ورواتب اللاعبين الضخمة التي تخنق النادي، قرر “البارسا” السفر لخوض أولى مبارياته في العام الجديد على متن حافلة بدلا من الطائرة لتوفير الأموال.وسافرت بعثة نادي برشلونة يوم الأحد الماضي لمواجهة هويسكا في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم على متن حافلة لتوفير قرابة 30 ألف يورو.ويبدو هذا المبلغ هزيلا مقارنة بالرواتب الضخمة التي يتقاضها لاعبو برشلونة، لكنه مهم جدا حاليا للفريق الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.وقطع لاعبو برشلونة مسافة 300 كيلومتر في ثلاث ساعات قبل مواجهة مضيفهم هويسكا، لكن ذلك لم يمنعهم من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة نادي برشلونة تسافر على متن حافلة إلى هويسكا لتوفير 30 ألف يورو عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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