2021/01/06 | 13:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء المتقدمين الى قناة الاعتراضات ضمن متعلقات القبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء ضمن قناة الاعتراضات ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء ضمن قناة الاعتراضات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).